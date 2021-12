Unruhe bei den Löwen

Kiel. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag in der Handball-Bundesliga mit 29:32 (14:18) beim THW Kiel verloren. Für mehr Unruhe als die Niederlage sorgt allerdings eine Debatte um Weltklasse-Torwart Andreas Palicka. Der Schwede stand beim Spiel an der Ostsee nicht im Kader. Nach Informationen dieser Redaktion ist der Schlussmann aber weder verletzt noch erkrankt, sondern es gibt Differenzen mit der Vereinsführung.

Sportkoordinator Oliver Roggisch wollte sich auf Anfrage ebenso wenig äußern wie Palicka. Momentan ist es sogar denkbar, dass der Torwart die Löwen noch in diesem Winter verlässt. Ab Sommer 2022 steht er ohnehin bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. mast