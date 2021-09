Unistädte noch teurer

Berlin/Mannheim. Studentinnen und Studenten in München, Stuttgart und Köln müssen nach einer Untersuchung am meisten Geld für ihre Wohnung ausgeben. 802 Euro Warmmiete kostet in München eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Uni-Nähe. Das geht aus dem Studentenwohnreport 2021 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Im Schnitt stiegen die Mietpreise um rund 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Metropolregion Rhein-Neckar unterscheiden sich die Wohnkosten deutlich: Während sowohl Wohnungen als auch WG-Zimmer in Mannheim günstiger als im Durchschnitt sind, gehören Karlsruhe und Darmstadt zu den teureren Unistädten. dpa/red

