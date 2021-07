Unis als Vertriebsort?

Mannheim. Im Streit um den Vertrieb von Finanzprodukten an Hochschulen haben sich die Bürgerbewegung Finanzwende und der Wieslocher Finanzdienstleister MLP gegenseitig scharf kritisiert. „Wenn man irgendwo Finanzvertrieb macht, dann ist es die eine Sache. Aber in der Hochschule soll es um Forschung und Lehre gehen – und nicht um den Verkauf von Produkten“, sagte Gerhard Schick, Vorstand von Finanzwende und ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Mannheim, in einem Streitgespräch dieser Redaktion. Ohnehin seien die Produkte oft ungeeignet und zu teuer für Studierende.

MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg argumentierte, die qualifizierten Beraterinnen und Berater „vollbringen eine wichtige, vertrauensvolle Aufgabe“. Er kritisierte „Effekthascherei“ vonseiten der Bürgerbewegung und verteidigte die Vertriebspraxis des Unternehmens. „Wir haben Verträge mit Hochschulen, um Studierenden Angebote für mehrwertige Workshops zu unterbreiten.“ Das Angebot sei von Anfang an transparent.

Der Streit zwischen MLP und Finanzwende schwelt schon seit Monaten. jung