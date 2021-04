Union stellt sich hinter Laschet

Berlin/Mannheim. Nach dem Ende des erbitterten Machtkampfs um die Kanzlerkandidatur sind CDU und CSU mit Blick auf den bald beginnenden Wahlkampf demonstrativ um neue Geschlossenheit bemüht. CSU-Chef Markus Söder rief am Dienstag den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten aus, nachdem dieser in der Nacht zuvor in seinem Bundesvorstand klare Unterstützung erhalten hatte. „Die Würfel sind gefallen, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union“, sagte Söder. Laschet dankte ihm und der CSU „für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung“.

In einer Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den eigenen Parteivorsitzenden plädiert, neun stimmten für Söder, sechs enthielten sich. Vorausgegangen war eine sechsstündige Debatte, in der Befürworter für Laschet und Söder sprachen.

CDU-Chef geht auf Gegner zu

Laschet kündigte an, Söder werde eine zentrale Rolle für die Union spielen. Das persönliche Verhältnis sei „gut und vertrauensvoll“. CDU und CSU würden nun gemeinsam in den Wahlkampf ziehen – „voller Grundvertrauen zueinander“. Laschet ging auch auf seine Gegner ein: „Ich weiß auch, dass sich manche eine andere Entscheidung gewünscht hätten. So ist das in einer Demokratie, bei der dann am Ende unter Gewichtung aller Argumente entschieden wird.“ Söder betonte in München, er werde, wie angekündigt, das klare Vorstandsvotum der CDU für ihren Parteichef akzeptieren und Laschet ohne Groll und mit voller Kraft unterstützen. Nun gehe es darum, zusammenzustehen.

Claudius Kranz, der CDU-Fraktionschef im Mannheimer Gemeinderat, hätte sich Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht. „Ich glaube, dass wir mit ihm mehr Erfolg haben könnten“, sagte er auf Anfrage. Aber Laschet sei auch ein guter Kandidat. Kranz kritisierte allerdings, dass viele Vertreter aus dem Bundesvorstand Laschet unterstützt hätten, obwohl die Kreisvorsitzenden in ihren Landesverbänden eher zu Söder tendierten. „Da stellt sich schon die Frage, ob die repräsentative Demokratie noch richtig funktioniert.“

Katharina Funck, die kommissarische Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mannheim, ist froh, dass die Entscheidung gefallen ist „und wir uns um die Inhalte kümmern können“. Laschet müsse „das in ihn gesetzte Vertrauen jetzt zurückzahlen, indem er eine gute Kampagne macht und eine gute Mannschaft aufstellt“, so Funck. dpa/imo