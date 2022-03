Uni geht von vier Häusern aus

Mannheim. Am Dienstag fällt im Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats die Vorentscheidung über die künftige Nutzung des Friedrichsparks. Die Universität möchte nach dem Abriss des alten Eisstadions auf der Fläche neben dem Schloss drei Gebäude errichten. Diese seien unter anderem aus brandschutzrechtlichen Gründen dringend notwendig, betonte Rektor Thomas Puhl in einem Interview mit dieser Redaktion. Gebe es keinen konsequenten Plan zur Renovierung des Ostflügels des Schlosses, „machen die uns den Laden dicht“.

Ursprünglich hatte die Uni fünf Häuser bauen wollen. Nach breiter Kritik aus der Bürgerschaft wurde das Vorhaben auf drei reduziert. In ihrem Rahmenplan geht die Hochschule jedoch von vier Gebäuden aus. „Das ist eine Option für die Zukunft, über die man in zehn Jahren entscheiden muss“, sagte Puhl. Ob sie umgesetzt wird, sei offen. „Falls der Flyover wegfällt, wäre es denkbar“, spielte er auf einen möglichen Abriss der Hochstraße Richtung Ludwigshafen an. Umweltschützer, Architekten und andere sind gegen die Bebauung und fordern die Wiederherstellung des Parks.