Ungeimpfte klar im Nachteil

Stuttgart/Mannheim. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelten von diesem Donnerstag an in Baden-Württemberg strengere Regeln für Ungeimpfte. Das Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beschloss am Mittwoch eine neue Corona-Verordnung mit einem dreistufigen Alarmsystem. Diese stützt sich nicht mehr auf die Sieben-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen, sondern auf die landesweite Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem neuen System gilt derzeit die sogenannte Basisstufe. Die Warnstufe wird ausgerufen, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder acht von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik eingeliefert wurden. Dann haben Ungeimpfte nur noch mit negativem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. Ein Antigentest reicht nicht mehr.

Stufe drei – die Alarmstufe – gilt, sobald 390 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden oder die so genannte Hospitalisierungsinzidenz bei zwölf liegt. Dann haben Ungeimpfte gar keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Kultur- und Sportveranstaltungen.

Vorerst keine Verschärfung

Auf den Intensivstationen der baden-württembergischen Krankenhäuser werden derzeit 206 Covid-19-Patienten behandelt. Davon bekommen 95 künstliche Beatmung. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb von einer Woche pro 100 000 Einwohner in eine Klinik eingeliefert wurden, beträgt 2,25.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Derzeit gilt somit noch das 3G-Modell für viele Lebensbereiche im Land: Wer am öffentlichen Leben teilhaben will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Dafür reicht die Vorlage eines negativen Antigen-Tests. In der Warnstufe müssen Ungeimpfte dann einen PCR-Test für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen vorlegen – der ist teurer und aufwendiger. Und mit der Alarmstufe tritt das 2G-Prinzip in Kraft. Kinos, Restaurants, Galerien, Museen, Messen, Volksfeste, Vereinsfeiern und viele andere Bereiche bleiben dann für Ungeimpfte tabu.

Seit Montag dieser Woche hat der Mannheimer Betreiber der Kinos Atlantis und Odeon, Erdmann Lange, auf Eigeninitiative bereits das 2G-Modell in seinen Kinos eingeführt. Die Rückmeldungen darauf seien überwältigend, nämlich überwiegend positiv gewesen, so Lange.

In der neuen baden-württembergischen Verordnung treten indes auch schärfere Kontaktregeln für Ungeimpfte in Kraft: In der Warnstufe darf sich ein Haushalt nur noch mit fünf, in der Alarmstufe mit einer weiteren Person treffen. Dabei geht es laut Ministerpräsident Kretschmann aber nicht um eine „Strafaktion“, sondern um den Schutz der Gesellschaft.

Die Rolle von Schulen in der Corona-Pandemie soll unterdessen nach dem Willen der Bundesregierung durch eine Studie näher untersucht werden. „Die Bundesregierung strebt an, eine mit der Corona-Kita-Studie vergleichbare Studie für den Schulbereich aufzulegen“, heißt es dazu in einem gemeinsamen Bericht von Bundesgesundheits- und Bundesfamilienministerium, mit dem sich das Bundeskabinett befasst hat. dpa/see

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3