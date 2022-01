Unbeliebte Windräder

Mannheim. Die Bereitschaft der Verbraucher, grünen Strom zu beziehen, geht zurück, wenn ein Windrad in unmittelbarer Nähe aufgestellt wird. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), der Universität Mannheim und der französischen Hochschule Mines.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Studie zeigt, dass die Zustimmung der Bürger deutlich nachlässt, wenn ein Windrad in direkter Nachbarschaft gebaut wird. Ablesen lässt sich dies laut Untersuchung dann an der abnehmenden Präferenz für Grünstromtarife und dem schlechteren Abschneiden der Grünen – die für den Ausbau der Windenergie stehen – bei der Bundestags- und Europawahl. Die Ökopartei verliert dort Stimmen, wo neue Windkraftanlagen gebaut werden. „Unsere Ergebnisse unterstreichen die Dringlichkeit, die Gesellschaft für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zu gewinnen, denn sonst wird Deutschland die Klimaziele nicht erreichen“, so ZEW-Experte Robert Germeshausen. EnBW-Chef Frank Mastiaux sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei nicht damit getan, „irgendwo in der entfernten Ostsee oder Nordsee Windanlagen zu bauen, sondern Windkraft werden wir onshore an vielen Stellen brauchen.“ was/dpa