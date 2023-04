Umstrittene Gedenktafel

Mannheim. Die Zukunft der Gedenktafel für den Kolonialisten Theodor Seitz (1863-1949) an seinem Geburtshaus im Vorort Seckenheim bleibt umstritten. Auf einer Bürgerinformation des Marchivum sprachen sich am Dienstagabend vor Ort die meisten Redner dafür aus, die Plakette zu erhalten, aber mit einer historischen Erläuterung zu versehen. Das Marchivum hatte in einer Stellungnahme für den Bezirksbeirat, der nun entscheiden muss, für eine Entfernung plädiert. Seitz war von 1907 bis 1915 Gouverneur von Kamerun und Deutsch-Südwestafrika und damit einer der zentralen Akteure der deutschen Kolonialpolitik, die von Historikern inzwischen als verbrecherisch bewertet wird. -tin

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1