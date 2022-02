Ukraine rüstet sich für den Krieg

Moskau/Kiew/Washington/Ludwigshafen. Die Ukraine bereitet sich auf einen Krieg mit Russland vor. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte eine Teilmobilmachung von Reservisten an. Es ist geplant, den Ausnahmezustand für 30 Tage auszurufen. Das Außenministerium in Kiew rief die schätzungsweise mehr als drei Millionen Ukrainer in Russland zur Ausreise auf. Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ost-Ukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet.

Am feierlichen Tag des Vaterlandsverteidigers rechtfertigte Präsident Wladimir Putin in Moskau sein Vorgehen mit der Ignoranz des Westens. „Aber ich wiederhole: Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns bedingungslos“, sagte er an dem Feiertag, an dem ehemals sowjetische Staaten ihre Streitkräfte ehren. Nach der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Bundesregierung bringen die USA nun doch Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren Top-Manager auf den Weg. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in einer schriftlichen Mitteilung an. Biden hatte zuvor aus Rücksicht auf Deutschland auf einen solchen Schritt verzichtet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Vortag das milliardenschwere russisches Prestigeprojekt auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Aus Moskau kam die Drohung mit höheren Gaspreisen.

Die USA und ihre Verbündeten antworteten geschlossen auf die russische Aggression: Nach der Europäischen Union, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zogen Japan, Australien und Kanada mit Strafmaßnahmen nach. Die Sanktionen zielen auf russische Banken, Geschäftsleute und Entscheidungsträger, die die Politik von Präsident Wladimir Putin mittragen.

Putin selbst steht nach EU-Angaben nicht auf der Liste, dafür aber sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu, wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten. Die EU beschloss die Sanktionen formell, mit der Veröffentlichung im Amtsblatt am Mittwoch treten sie dann in Kraft. Von Personen und Organisationen auf der Sanktionsliste werden sämtliche in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren.

Im Konfliktgebiet in der Ostukraine zählten internationale Beobachter erneut mehr als 1000 Explosionen. Dort stehen sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten gegenüber. Mit eindringlichen Worten warnte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba die UN-Vollversammlung in New York vor einem Einmarsch: „Der Beginn eines großangelegten Krieges in der Ukraine wird das Ende der Weltordnung sein, wie wir sie kennen.“

Besorgt reagieren auch Menschen aus der Metropolregion auf die Eskalation: Die aus der Ukraine stammende Ludwigshafenerin Valentyna Sobetska organisiert mit ihrem Verein Kinderhilfe Ukraine – Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij seit Jahren Aktionen für Kriegsgeflüchtete aus der Ostukraine und für Kinder, die dort Angehörige verloren haben. Die 52-Jährige hat viele Freunde und Verwandte beim ukrainischen Militär und macht sich große Sorgen vor einer Eskalation. Der russische Präsident Wladimir Putin sei völlig unberechenbar. „Keiner weiß, was er im Kopf hat.“ dpa/jei