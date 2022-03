Ukraine gibt Mariupol nicht auf

Kiew/Brüssel/Mannheim. Die Ukraine hat angesichts von immer größerer Zerstörung und der Flucht von Millionen Menschen durch den russischen Angriffskrieg die Deutschen zu einem Boykott von russischem Gas und anderer Güter aufgerufen. „Sponsert bitte nicht die Kriegsmaschine von Russland“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in einer Videobotschaft, die in den sozialen Medien verbreitet wurde.

Die Ukrainer weigern sich, in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol zu kapitulieren. Sie lehnten ein Ultimatum des russischen Militärs zur Aufgabe der seit Wochen belagerten Hafenstadt im Osten ab. Unterdessen kündigte Moskau weitere Angriffe mit der Hyperschall-Rakete „Kinschal“ (Dolch) an. US-Präsident Joe Biden wollte noch am Montag mit seinen wichtigsten europäischen Partnern per Videokonferenz über eine gemeinsame Antwort auf den russischen Angriff sprechen.

EU: Acht Millionen Flüchtlinge

Trotz neuer Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Vertretern gibt es weiter keine sichtbaren Fortschritte. Moskau sieht nach wie vor keine Voraussetzungen für ein Treffen von Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatschef. In der Hauptstadt Kiew kamen in der Nacht zu Montag mindestens acht Menschen beim Beschuss von Wohnhäusern und einem Einkaufszentrum ums Leben. Auch in der Hafenstadt Odessa soll es russische Angriffe gegeben haben.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden im Nordwesten der Ukraine mehr als 80 Kämpfer der ukrainischen Seite auf dem Truppenübungsplatz Nowa Ljubomyrka im Gebiet Riwne bei einem Raketenangriff getötet. Die EU geht mittlerweile davon aus, dass etwa acht Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssen.

Der langjährige Heidelberger CDU-Sicherheitsexperte Karl A. Lamers glaubt nicht, dass Russlands Präsident Wladimir Putin derzeit an Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine interessiert ist. Die Gespräche, die momentan auf niedriger Ebene laufen würden, seien „nur Scheinverhandlungen“, sagte der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete in einem Interview mit dieser Redaktion. „Putin will Zeit gewinnen, denn seine Armee ist ja in keinem guten Zustand.“ Lamers forderte, dass die Vereinten Nationen Friedenstruppen in die Ukraine schicken sollten. „Es gibt nur diesen Weg, wir brauchen eine robuste Friedensmission mit UN-Blauhelmen, das ist die einzige Chance, um Putins mörderisches Treiben zu stoppen“, sagte er.

Indes hat die Mannheimer Politologin Sabine Carey darauf hingewiesen, dass Putin vermutlich schlecht informiert wird. Der Informationsfluss sei in personalistischen Regimen, wie es Putin aufgebaut habe, stark eingeschränkt, sagte die Professorin der Universität Mannheim im Gespräch mit der Redaktion. „Daher bekommt der Machthaber nicht alle Informationen, die wichtig wären, um richtige Entscheidungen zu treffen“, so Carey. Hinzu kommt nach Ansicht der renommierten Expertin für Repression und politische Gewalt, dass selbst Vertraute Putin wohl keine Informationen hatten zukommen lassen, die Putins Weltbild und seinem Wunschdenken widersprochen hätten. dpa/was/dms

