Ukraine befürchtet neue Angriffe

Moskau/Luxemburg. Knapp sieben Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der erste westliche Regierungschef in Moskau einen Vermittlungsversuch gestartet. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer versuchte am Montag im direkten Gespräch auf Kremlchef Wladimir Putin einzuwirken. Die Hoffnungen in der Europäischen Union auf ein Einlenken Putins sind aber gering.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stattdessen will die EU der Ukraine angesichts einer erwarteten russischen Großoffensive im Osten noch schneller mehr Waffen liefern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) forderte, dass Deutschland nun auch schwere Waffen an Kiew abgibt. Darunter versteht man Panzer, Kampfjets, Kriegsschiffe oder auch Artilleriegeschütze. „Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material – vor allen Dingen auch schwere Waffen“, sagte die Grünen-Politikerin in Luxemburg. „Jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus.“

Leopard 1 aus Deutschland?

Deutschland hat bisher unter anderem Luftabwehrraketen, Panzerfäuste und Maschinengewehre in die Ukraine geliefert. Der Rüstungskonzern Rheinmetall bot bis zu 50 Kampfpanzer für die Ukraine an. „Der erste Leopard 1 könnte in sechs Wochen geliefert werden“, sagte der Chef der Düsseldorfer Waffenschmiede, Armin Papperger, dem „Handelsblatt“. Dafür ist die Zustimmung der Bundesregierung nötig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die ukrainische Führung fürchtet unterdessen einen russischen Angriff auch aus dem Westen. Dazu könnten die in der Republik Moldau stationierten russischen Truppen genutzt werden, hieß es in Kiew. Daneben meldet Kiew eine weitere Konzentration russischer Truppen in der Ostukraine. Darunter seien auch Truppenteile aus Sibirien und dem russischen Fernen Osten. „Wahrscheinlich werden die Okkupanten in den nächsten Tagen versuchen, ihre Offensive zu erneuern“, erklärte der ukrainische Generalstab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte erneut Flugabwehrsysteme, Kampfjets, Panzer und Artillerie für sein Land. Russland könne zum Frieden nur gezwungen werden, sagte er.

Moskau meldet Hafen-Einnahme

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell drängte die Mitgliedsländer, ihre Waffenlieferungen zu verstärken. Kriege würden normalerweise nicht mit Sanktionen, sondern auf dem Schlachtfeld entschieden, sagte er am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hielt Borrell einen aggressiven Kurswechsel vor. Russland berichtete von der Zerstörung Dutzender Militärobjekte in der Ukraine. Zudem soll der Hafen von Mariupol unter russischer Kontrolle sein. Streitkräfte der selbst ernannten Volksrepublik Donezk hätten die Kontrolle übernommen, schrieben die russischen Agenturen Ria und Interfax.

Unterdessen ist auf dem Vorplatz des Mannheimer Nationaltheaters eine Wanderausstellung mit Bildern aus Kiew eröffnet worden. Dort sowie auf dem Alten Messplatz sind bis 30. Mai Foto-Installationen der ukrainischen Fotografin Olena Shovkoplias zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel „Kiew: Bericht eines Tages: 8. März 2022“ und dokumentiert den Widerstand gegen die russischen Invasoren. dpa/vg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3