Übergriffe durch Ärzte

Mannheim. Wenn Ärzte ihre Macht missbrauchen, hat das selten Konsequenzen. Dies gilt auch für sexuellen Missbrauch in Praxen und Kliniken. Dabei kommt es laut Schätzungen allein in der Psychotherapie bei jährlich zwei Millionen Behandlungen in über 1000 Fällen zu sexuellem Missbrauch. Der Grund für das Schweigen ist, dass sich die Opfer schämen oder oft erst Jahre später realisieren, was ihnen angetan wurde. Auch im Medizinbetrieb sind sexuelle Übergriffe verbreitet; vor allem junge Ärztinnen sind betroffen. Laut einer Umfrage hatten 37 Prozent der Frauen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren. Im Vordergrund standen sexuell anzügliche Bemerkungen oder unerwünschter naher Körperkontakt. sba

