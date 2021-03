Mannheim/Berlin. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz können sich nun auch alle über 70-Jährigen für eine Corona-Impfung anmelden. In Hessen ist dies bereits seit vergangenem Freitag möglich.

AdUnit urban-intext1

Möglich gemacht habe dies die bundesweite Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca auch für über 65-Jährige, teilte das Stuttgarter Sozialministerium am Dienstag mit. Welches Vakzin Senioren dann bekommen, hängt indes von den vor Ort verfügbaren Kapazitäten ab. Es gebe da keine Wahlmöglichkeit, so das Ministerium. Bei der Terminbuchung wird der jeweilige Impfstoff angezeigt.

Ebenfalls geimpft werden können nun 16- bis 17-Jährige und über 65-Jährige, die dazu aufgrund etwa ihres Berufes, ihrer Ausbildung oder wegen einer Vorerkrankung berechtigt sind. Diese beiden Altersgruppen konnten in Baden-Württemberg bisher nur in Ausnahmefällen Impftermine buchen.

Kritik an Berlin

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wies indes darauf hin, dass nun in Baden-Württemberg rund 1,7 Millionen Menschen zusätzlich impfberechtigt seien und aufgrund der Impfstoff-Engpässe weiterhin Geduld gefragt sei. In Rheinland-Pfalz wurden die 360 000 impfberechtigten Personen über 70 Jahren bereits per Brief angeschrieben und über das Angebot informiert, sagte Landes-Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

AdUnit urban-intext2

Unterdessen setzt sich der leichte Aufwärtstrend bei den Corona-Fallzahlen in Deutschland fort. Bei den Todesfällen gab es aber am Dienstag im Vergleich zum Vorwochenwert einen Rückgang. Trotz der Pandemie sind im Februar nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamts drei Prozent weniger Menschen gestorben als im Schnitt des gleichen Monats in den vier Vorjahren. Zur Erklärung, warum im Februar die gesamten Sterbefallzahlen trotz der Covid-19-Todesfälle unter den Durchschnitt der Vorjahre gefallen sind, verweist die Statistik-Behörde auf den Influenza-Wochenbericht des RKI. Demnach liegen andere Atemwegserkrankungen in diesem Winter auf einem äußerst niedrigen Niveau. 2017 und 2018 gab es dagegen starke Grippewellen.

Unterdessen prüft die Stadt Mannheim nach Angaben von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) derzeit mit Anbietern kommerzieller Schnelltests, wie es sie beispielsweise im Rosengarten und in der Neckarstadt gibt, mögliche Kooperationen. Auf kommunaler Ebene eigene Testzentren vorzubereiten, sei aktuell nicht beabsichtigt. Kurz kritisierte am Dienstag im Hauptausschuss des Gemeinderats fehlende Vorgaben aus Berlin. sma/apt/dpa