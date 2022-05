Über 330 000 Menschen beim Stadtfest

Mannheim. Mehr als 330 000 Menschen feierten in Mannheim von Freitag bis Sonntag das 30. Stadtfest. Diese Besucherzahl schätzten die Polizei ebenso wie die Veranstalter, die städtische Gesellschaft Event & Promotion Mannheim (EPM).

„Damit liegen wir besser als vor Corona“, so EPM-Geschäftsführerin Christine Igel, denn 2019 war von 300 000 Besuchern die Rede gewesen. Dann fiel die Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre aus. „Man merkte, dass die Leute wild darauf waren, wieder zu feiern“, fand RPR 1 Event-Chef Thomas Tinnes, verantwortlich für die Bühne am Wasserturm. Für Kulturnetz-Chef Peter Baltruschat war an seiner Bühne „überall spürbar, dass das Stadtfest schmerzlich vermisst wurde – die Menschen lachen, tanzen und singen ausgelassen mit, wo sie nur können“, freute er sich über eine „rundum wirklich sehr schöne Stadtfest-Wiedergeburt“.

Polizei-Einsatzleiter Oliver Metzger sprach von einem „sehr angenehmen Publikum“, das „überhaupt keine Probleme gemacht“ und friedlich gefeiert habe. Die wenigen Streitigkeiten und versuchten Diebstähle in seinem Einsatzprotokoll seien „für den Durchlauf an Menschenmassen fast nicht erwähnenswert“, meinte Oliver Metzger.

