Türkei tritt auf die Bremse

Brüssel. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stellt die Türkei die Nato mit ihrem Widerstand gegen die Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Militärallianz auf die Probe. Die beiden nördlichen EU-Staaten beantragten am Mittwoch offiziell die Mitgliedschaft in dem transatlantischen Bündnis, doch die Türkei blockierte im Nato-Rat zunächst einen schnellen Beginn der Beitrittsgespräche.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte deutlich gemacht, dass er eine Zustimmung von einem Zugehen auf sein Land in Sicherheitsfragen abhängig macht. Die Nato-Erweiterung gehe für die Türkei einher mit dem Respekt, den man ihren Empfindsamkeiten entgegenbringe, sagte er bei einer Rede vor seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara.

Wie die Türkei von einem Veto gegen einen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland abgehalten werden kann, war bis zuletzt unklar. Nach Angaben von Diplomaten könnten neben Erklärungen der beiden Nordländer zum Kampf gegen den Terrorismus auch Waffengeschäfte eine Rolle spielen.

Die deutsche Unterstützung der Anträge ist dagegen gesetzt: Das Kabinett stimmte der Aufnahme beider Länder in das Verteidigungsbündnis zu. Damit könnte der deutsche Nato-Botschafter Rüdiger König die beiden Beitrittsprotokolle unterzeichnen – dafür muss aber erst der nun vorerst blockierte Nato-interne Aufnahmeprozess abgeschlossen sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bereits vorab eine entsprechende Unterzeichnungsvollmacht erteilt.

EU will weg von russischer Energie

Unterdessen präsentierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Plan, wie sich die EU von fossilen Brennstoffen aus Russland lösen soll. Um schnellstmöglich unabhängig von russischer Energie zu werden und die Energiewende zu beschleunigen, will die EU-Kommission 300 Milliarden Euro mobilisieren. Von der Leyen schlug vor, das Energiesparziel der EU für 2030 von neun auf 13 Prozent zu erhöhen und das Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien in der EU bis 2030 von 40 Prozent auf 45 Prozent zu erhöhen.

Seit Wochen sind die Blicke auf das belagerte Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gerichtet – am Mittwoch teilte das Verteidigungsministerium in Russland mit, dass sich seit Wochenbeginn 959 ukrainische Kämpfer aus dem Stahlwerk ergeben hätten, darunter 80 Verletzte. Zuletzt hätten sich innerhalb von 24 Stunden knapp 700 Menschen in russische Gefangenschaft begeben. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die Zahlen. Die Ukraine hofft auf einen Austausch gegen russische Kriegsgefangene, Russlands Militär ließ einen solchen Schritt aber offen. Die ukrainische Armee hat jedoch eigenen Angaben nach einen weiteren Gebietsgewinn bei der ostukrainischen Metropole Charkiw gemacht. Aufgrund eines Vorstoßes sei die Ortschaft Dementijiwka befreit worden, teilte der Generalstab am Mittwoch bei Facebook mit.

Die wegen des Krieges geschlossene US-Botschaft in Kiew nahm am Mittwoch ihren Betrieb wieder auf. Man habe zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit der zurückkehrenden Kolleginnen und Kollegen ergriffen, so das US-Außenministerium. Russland verwies unterdessen spanische und französische Diplomaten als Reaktion auf Strafmaßnahmen des Landes. dpa