Noch ist die Frage nach dem Warum nach den Schüssen in der Heidelberger Universität nicht geklärt. Was bringt einen 18-Jährigen dazu, auf seine Mitstudierenden zu schießen? Gleichaltrige töten zu wollen, die in einem Seminar gemeinsam lernen und sich so auf ihre Zukunft vorbereiten, die am Anfang ihres Erwachsenenlebens stehen? Solange so viele Fragen offenbleiben, können weder die Teilnehmer

...