  Triumph für Kretschmann, Debakel für die CDU

Stuttgart/Mainz. Souveräne Siege für die Amtsinhaber, krachende Niederlage für die CDU: Bei den Landtagswahlen zum Auftakt des Superwahljahrs haben sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz jeweils klar als stärkste Kraft behauptet. Sechs Monate vor der Bundestagswahl stürzte die CDU mit ihrem neuen Parteichef Armin Laschet auf historisch schlechte Ergebnisse ab.

In beiden Ländern könnten SPD, FDP und Grüne Hochrechnungen zufolge ein Ampel-Bündnis schmieden – und die CDU als je zweitstärkste Kraft außen vor lassen. In Baden-Württemberg scheint es für ein mögliches grün-rotes Bündnis ganz knapp nicht zu reichen. In der Union wachsen Befürchtungen, dies könne ein Signal auch für den Bund sein. Bei beiden Wahlen waren nach Analysen von Wahlforschern die populären Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Malu Dreyer Garanten für den Erfolg. Zugleich wurden die CDU-Spitzenkandidaten als farblos wahrgenommen. Die Pleiten der CDU sind teils hausgemacht. „Die Ergebnisse sind auch ein Resultat von Fehlern und Verfehlungen auf Bundesebene“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume.

So gerieten zuletzt mehrere bisherige Bundestagsabgeordnete unter Korruptionsverdacht, weil sie bei Geschäften mit Masken hunderttausende Euro als Provision verdient haben oder Zuwendungen aus dem autokratischen Aserbaidschan angenommen haben sollen. Zudem gab es massive Kritik an den CDU-Bundesministern Jens Spahn und Peter Altmaier wegen schleppender Corona-Impfungen, verschobener Massentestungen sowie verzögerter Hilfszahlungen an die Wirtschaft.

Wahlsiegerin Dreyer

Mit dem 72-jährigen Kretschmann, seit zehn Jahren erster und einziger Ministerpräsident der Grünen, gewann die Öko-Partei in Baden-Württemberg mit Rekordwerten. Die CDU mit Kultusministerin Susanne Eisenmann an der Spitze bekam ein historisch schlechtes Wahlergebnis in der einstigen CDU-Hochburg. Kretschmann sagte, nicht nur die Corona-Krise erfordere nun Kreativität, Besonnenheit und Entschlossenheit. Es gelte auch, den Klimawandel zu begrenzen, den Strukturwandel der Wirtschaft zu meistern und die liberale Demokratie zu verteidigen. Eisenmann will nun die Verantwortung für den Absturz der CDU übernehmen und strebt keine führende Rolle in der Partei mehr an, wie die bisherige Kultusministerin am Abend sagte.

In Rheinland-Pfalz siegte die SPD mit der 60-jährigen Dreyer an der Spitze. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf rutscht dagegen auf das schlechteste Ergebnis für die Christdemokraten in dem Bundesland. Der 53-Jährige hatte es im Wahlkampf unter massiven Corona-Beschränkungen schwer, gegen die parteiübergreifend beliebte Dreyer zu punkten.

Neu in den Landtag einziehen werden wohl die Freien Wähler, die bisher nur in Bayern im Parlament sitzen. Obwohl die SPD ebenfalls eins der schlechtesten Wahlergebnisse seit Jahrzehnten hinnehmen muss, ist die von Dreyer angestrebte Fortsetzung der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen machbar. Es ist das einzige derartige Bündnis in Deutschland und nach Dreyers Ansicht ein Modell auch für den Bund. Dreyer kündigte baldige Gespräche zur Neuauflage der Ampel-Koalition an. dpa