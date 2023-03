Training für Schulkinder

Mannheim. Nach mehren Anzeigen gegen verdächtige Männer, die Kinder an zwei Mannheimer Grundschulen in der Neckarstadt und im Herzogenried angesprochen haben sollen, ist die private Nachfrage für das Training „Verdächtiges Ansprechen für Sechs bis Achtjährige“ bei der Jugendverkehrsschule gestiegen. An insgesamt fünf Terminen bieten die Verkehrsexperten der Polizei das Programm in den Osterferien an. Das Angebot für Schulen ist für Kinder in der zweiten Klasse vorgesehen. Dabei werden die Mädchen und Jungen für entsprechende Situationen sensibilisiert. Außerdem erhalten sie eine Verhaltensanleitung und werden in ihrem Auftreten gestärkt. lia

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1