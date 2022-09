Traditionsduell SV Waldhof gegen Nürnberg im DFB-Pokal

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim trifft in der zweiten DFB-Pokalrunde am 18. oder 19. Oktober im Carl-Benz-Stadion auf Zweitligist 1. FC Nürnberg. Das Traditionsduell ergab die Auslosung im Rahmen der ZDF-Sportreportage am Sonntagnachmittag. Die Kurpfälzer hatten in der ersten Runde Zweitligist Holstein Kiel nach Elfmeterschießen ausgeschaltet.

„Ich finde, es ist ein sehr gutes Los. So stelle ich mir den DFB-Pokal vor: Wir spielen gegen einen anderen Traditionsverein, den wir an einem guten Tag schlagen können. Dass Nürnberg machbarer ist als der FC Bayern, erklärt sich von selbst. Unser Ziel ist, eine Runde weiter zu kommen“, sagte Waldhof-Kapitän Marcel Seegert. Zuletzt war es in der Saison 2000/01 zu Pflichtspielen zwischen dem SVW und dem Club gekommen, damals in der 2. Bundesliga.

Die TSG Hoffenheim hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals ebenfalls Heimrecht. Der Verein aus dem Kraichgau bekommt es mit Bundesligakonkurrent Schalke 04 zu tun. Eintracht Frankfurt steht vor einer Pflichtaufgabe beim letzten im Wettbewerb verbliebenen Oberligisten, den Stuttgarter Kickers.

In einem Südwestvergleich stehen sich die Zweitligisten SV Sandhausen und Karlsruher SC gegenüber. Der SV Darmstadt 98 zog mit Borussia Mönchengladbach ein attraktives Los. Der FC Bayern muss im zweiten Bundesligaduell beim FC Augsburg antreten, Zweitligist Hannover 96 empfängt Borussia Dortmund. alex