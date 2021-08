Tote bei Explosionen in Kabul

Kabul/Berlin/Washington. Bei den Sprengstoffanschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind zahlreiche Menschen verletzt und getötet worden – darunter nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums auch zwölf amerikanische Soldaten. Mehr als 50 Menschen wurden nach Angaben der militant-islamistischen Taliban verletzt. Die genaue Zahl der Anschlagsopfer blieb zunächst offen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte die Bluttat als „absolut niederträchtig“. Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Dies verlautbarte IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, am Donnerstagabend mit einer über das Internet verbreiteten Nachricht des IS-Sprachrohrs Amak.

Die deutsche Luftwaffe flog derweil alle Bundeswehrsoldaten, Diplomaten und Polizisten aus dem Krisenstaat aus, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach dem Start der letzten Maschine sagte.

Auf Videos waren nach den Anschlägen zahlreiche Tote zu sehen; es wurde daher befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigt. Nach Angaben der US-Regierung sind allein zwölf amerikanische Soldaten getötet worden. Das sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am späten Donnerstagabend. Es seien außerdem 15 US-Soldaten verletzt worden. McKenzie kündigte an, dass die Evakuierungsmission fortgesetzt wird. „Wir führen den Auftrag weiter aus“, sagte er.

BBC berichtet von 60 Toten

Mindestens zwei Selbstmordattentäter haben sich McKenzie zufolge bei dem Anschlag in die Luft gesprengt. Nach den Detonationen hätten eine Reihe von Kämpfern des IS das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet. Das US-Militär rechne mit weiteren Anschlägen.

Die BBC berichtete unter Berufung auf einen Offiziellen aus dem Gesundheitswesen, dass 60 Menschen gestorben seien. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte: „Wir haben zurzeit keine Informationen über deutsche Opfer.“

Der Sprecher des politischen Büros der Taliban, Suhail Schahin, verurteilte den Vorfall aufs Schärfste. Er bestätigte, dass sich zwei Explosionen ereigneten. Eine fand ersten Informationen zufolge an einem der Flughafentore statt, eine weitere bei einem nahe gelegenen Hotel.

Die Sicherheitslage rund um den Flughafen hatte sich zuletzt deutlich zugespitzt. Die Bundeswehr hatte bereits am Dienstag berichtet, dass zunehmend potenzielle Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Kabul unterwegs seien. Ähnlich hatte sich US-Präsident Joe Biden geäußert: Jeder Tag, den man länger vor Ort bleibe, sei ein weiterer Tag, an dem ein örtlicher Ableger des IS versuche, den Flughafen anzugreifen. Die Terrormiliz sei auch ein „erklärter Feind“ der Taliban. Biden begründete unter anderem damit auch sein Festhalten am Plan, die US-Truppen bis 31. August aus Afghanistan abzuziehen.

Seit der Machtübernahme der Taliban versuchen Tausende Menschen, aus Angst vor Repressionen ins Ausland zu fliehen. Seit mehr als einer Woche versammeln sie sich rund um den Flughafen. Angesichts der chaotischen Situation lud UN-Generalsekretär António Guterres die Vetomächte für Montag zu einem Krisentreffen ein. dpa