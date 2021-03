Mannheim. Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie fällt es besonders schwer, in der Mannheimer Innenstadt eine Toilette zu finden. Das ist vor allem für ältere Menschen oder Eltern mit Kindern ein Problem. Geschäfte und Gastronomie-Betriebe haben geschlossen, und öffentliche WCs werden häufig mutwillig verschmutzt oder zerstört – und müssen deswegen für ihre aufwendige Reinigung ebenfalls geschlossen werden. Derzeit arbeitet die Verwaltung an einem Konzept, wo in der Stadt künftig öffentliche Toilettenanlagen betrieben werden sollen, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus. Die Ergebnisse sollen nach und nach den Bezirksbeiräten präsentiert werden. cap/lok

