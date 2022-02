Tiefe Trauer um Uli Sckerl

Weinheim. Der Tod des Weinheimer Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) hat in der Region und in Stuttgart am Dienstag tiefe Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Sckerl hatte im Januar wegen einer Krebserkrankung erklärt, er werde seine Mandate ruhen lassen. Am Montag verstarb er im Alter von 70 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich schockiert. „Ich bin wirklich sehr bestürzt und traurig über seinen Tod“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er würdigte Sckerl als außerordentlich engagierten, besonnenen Abgeordneten. Er habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihm gehabt, sagte der Regierungschef.

Der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) attestierte Sckerl, er sei „ein aufrechter, klarer Typ, mit Ecken und Kanten, Haltung und unglaublich viel Sachverstand“ gewesen. Ihm werde die politische Auseinandersetzung mit dem „grünen Urgestein, dem Polit-Profi“ wirklich fehlen: „Uli Sckerl war ein standhafter und verlässlicher Frontkämpfer für unsere Demokratie.“