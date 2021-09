Ticket für die Kurzstrecke

Mannheim. Für Busse und Bahnen in Mannheim soll es ab dem kommenden Jahr ein Kurzstreckenticket im gesamten Stadtgebiet geben. Fahrten entlang bis zu vier aufeinanderfolgender Haltestellen sollen nach den Plänen der Stadtverwaltung demnach nur noch 1,80 Euro kosten. Aktuell ist dafür – sofern man nicht direkt in den Quadraten unterwegs ist oder den e-Tarif per Smartphone nutzt – der Preis für den normalen Einzelfahrschein zu zahlen, also 2,70 Euro. Eine Beschlussvorlage zum neuen Ticket steht an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung für den Hauptausschuss des Gemeinderats.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der zuständige Bürgermeister Christian Specht (CDU) erwartet sich von dem Angebot, dass insbesondere in den Stadtteilen die Menschen für kleinere Strecken nicht mehr so häufig das Auto benutzen, etwa für den Weg zum Einkaufen. „Damit wollen wir auch in den Stadtteilen die Lärm- und Stickoxidbelastung senken“, so Specht. Das geplante Ticket kostet die Stadt allein im Jahr 2022 rund eine Million Euro. Man rechne jedoch durch das Angebot mit zusätzlichen Fahrgästen und damit, dass sich das Defizit so reduziere, so die Verwaltung. imo