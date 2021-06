Thor-Gruppe kauft weitere Wohnungen

Mannheim. Die Thor-Gruppe hat in den vergangenen vier Jahren rund 55 Millionen Euro in den Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West investiert. Das sagte Marcel Hauptenbuchner, der mit drei Partnern die Thor-Gruppe bildet. Für mehr als 40 Millionen Euro haben die vier Investoren 46 Wohnhäuser gekauft – erst jüngst ein Gebäude in der Elfenstraße. Etwa zwölf Millionen seien in Sanierungen geflossen. Finanziert werden die Geschäfte Hauptenbuchner zufolge „über die Bank“.

Neckarstädter protestieren gegen Gentrifizierung. © Sylvia Osthues

Bei einigen Bewohnern im Stadtteil stößt das Engagement der Gruppe, die der größte private Vermieter in der Neckarstadt-West ist, auf Kritik. Sie befürchten steigende Mieten und eine Gentrifizierung, also eine Verdrängung der ansässigen Bevölkerung durch Wohlhabendere. Auch manche Fraktionen im Gemeinderat sehen das Engagement mitunter kritisch.

Die Stadt Mannheim dagegen begrüße es grundsätzlich, „dass sich Private in der Neckarstadt-West engagieren“, so eine Sprecherin. Der Sanierungsbedarf im Stadtteil sei „herausfordernd“, die Stadt könne das mit ihrer Wohnungsbaugesellschaft GBG allein nicht leisten.