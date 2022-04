Teuerung bereitet große Sorge

Washington/Mannheim. Überschattet von den Folgen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank gestern Abend ihre jährliche Frühjahrstagung begonnen. Zentrale Themen sind die Bekämpfung der Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft, der Kampf gegen die Pandemie und das Verhindern einer neuen Hungerkrise in ärmeren Ländern. Die Tagung bringt Finanzminister, Zentralbanker, Beamte sowie Finanzexperten aus aller Welt zusammen. Aus Deutschland nehmen Finanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesbankchef Joachim Nagel und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil.

Börsenexperte Martin Weber von der Universität Mannheim sieht in der Geldanlage auf dem Kapitalmarkt eine Strategie gegen die hohe Inflation. Im Interview mit dieser Redaktion empfiehlt der Seniorprofessor der Universität Mannheim Investitionen in Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Weber favorisiert gemischte Fonds. „Das reduziert das Risiko.“ Der Experte sagte, dass die Anleger nicht ständig ihr Geld in neue Aktien anlegen sollten. „Man soll eben nicht viel handeln, sondern sein Geld gezielt anlegen und möglichst wenig machen. Also seine Aktien lange halten“, sagte der Mannheimer Wissenschaftler. dpa/was

