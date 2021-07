Testpflicht für Urlauber geplant

Berlin/Mannheim. Die Bundesregierung kommt bei der geplanten generellen Corona-Testpflicht für Urlaubsheimkehrer unter Zeitdruck. Einen Starttermin ließ die stellvertretende Sprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch offen, sie wies auf noch laufende interne Abstimmungen hin. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock warnte, man dürfe nicht die Fehler des vergangenen Sommers wiederholen, erst über besseren Schutz nachzudenken, wenn die Urlauber zurück seien. In den ersten Ländern naht das Ende der Sommerferien, zugleich steigen auch im Inland die derzeit niedrigen Infektionszahlen weiter.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) planen, dass bei der Einreise grundsätzlich ein negativer Test nötig sein soll, wenn man keinen Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung hat. So eine Testpflicht besteht schon für Flugpassagiere. Künftig soll sie greifen, egal, von wo und mit welchen Verkehrsmitteln man kommt – also auch per Auto. Über Details wurde noch beraten. Dass jeder Einreisende direkt an der Grenze kontrolliert wird, wie es im Frühjahr 2020 zeitweise an einigen Grenzabschnitten war, ist nicht vorgesehen. Stattdessen setzt man auf stichprobenartige Kontrollen im grenznahen Raum.

Sonntag als Starttermin?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den kommenden Sonntag als möglichen Termin genannt. Ein ursprünglich angedachtes Datum ab 11. September wäre „ein Witz gewesen“, sagte Söder, „da ist der Urlaub vorbei, selbst in den Ländern mit späten Ferien“.

Mit Blick auf den Herbst wird zudem weiter über zusätzliche Maßnahmen gegen steigende Infektionszahlen diskutiert – dies soll auch Thema der Bund-Länder-Runde mit Merkel sein. Handlungsbedarf sieht auch das RKI. „Die vierte Welle hat begonnen“, heißt es in einem Papier, das RKI-Chef Lothar Wieler bei einer Schaltkonferenz mit den Chefs der Länder-Staatskanzleien am Montag präsentierte. Hohe Impfquoten alleine reichten nicht aus, die Welle flachzuhalten. Nötig seien zusätzliche „Basisschutz-Maßnahmen“ wie Abstand und Masken. Stichpunktartig aufgeführt sind in dem Papier zudem die Aspekte „Reduktion Kontakte, Reduktion Mobilität“.

Unterdessen nimmt das Infektionsgeschehen auch in Mannheim weiter zu. Am Mittwoch registrierte das Gesundheitsamt (bis 16 Uhr) 15 weitere Fälle. Die Inzidenz steigt damit nach den aktuellen Zahlen der Stadt auf 21,6. Das Landesgesundheitsamt (da gibt es wegen nachträglich eingerechneter Neuinfizierter immer wieder Abweichungen) weist für Mannheim gar einen offiziellen Inzidenzwert von 24,5 aus.

Erstmals seit Beginn der Pandemie sucht die Stadt nun mit einem öffentlichen Aufruf nach Besuchern einer Bar im Jungbusch, die Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben könnten. Wer am Freitag, 16. Juli, in der Nacht auf Samstag im „Filmriss“ war, soll per Mail an 58corona2@mannheim.de oder über die Hotline 0621/293 22 53 seine Kontaktdaten mitteilen und sich umgehend testen lassen. Offenbar hat die automatische Registrierung mit der Luca-App nur in einigen Fällen funktioniert. Ebenfalls für Aufregung sorgt in Mannheim eine Übernachtungsfeier in einer Reithalle, nach der wegen eines Corona-Falls fast 60 Kinder für zwei Wochen in Quarantäne mussten. dpa/sma