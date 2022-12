Terminal geht in Betrieb – trotz Kritik

Wilhelmshaven. Vor der Eröffnung des Terminals für Flüssiggas (LNG) in Wilhelmshaven am Samstag haben Umweltverbände das Projekt als „überdimensionierte, klimaschädliche Infrastruktur“ kritisiert. „Der geplante Bau von LNG-Terminals schießt weit über das hinaus, was notwendig wäre, um gut durch die nächsten Winter zu kommen“, sagte am Freitag der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Olaf Bandt. Umweltverbände hatten in der Vergangenheit immer wieder den Betrieb des Terminals nahe dem Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer hinterfragt, da sie Schäden für das Ökosystem fürchten.

Mit den in Deutschland geplanten LNG-Terminals verfestige die Ampelregierung auf Jahrzehnte eine fossile Infrastruktur, warnte Bandt. Damit betreibe sie das Gegenteil von klimaverantwortlicher Politik. Anders als oft behauptet, seien schwimmende LNG-Terminals nicht auf Wasserstoff umstellbar. Der Betrieb des ersten Terminals in Wilhelmshaven müsse zeitlich deutlich stärker befristet werden: „Gemeinsam mit anderen Verbänden prüfen wir, rechtlich auf eine Änderung der Genehmigung zu klagen.“

Der Betrieb der Terminals ist derzeit im LNG-Gesetz bis 2043, also auf 20 Jahre begrenzt. Klimaschützern ist das deutlich zu lange, weil sie dadurch die Ziele zur Reduzierung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase gefährdet sehen.

Unterdessen kam das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ zur Umwandlung von verflüssigtem Erdgas in den gasförmigen Zustand bereits am Donnerstagnachmittag in der Jade vor Wilhelmshaven an. Das rund 300 Meter lange Schiff steuerte den neuen Anleger an seinem künftigen Liegeplatz nördlich des Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port an.

Giftiges Chlor fließt in die Jade

Als technisches Herzstück des LNG-Importterminals soll das Schiff in den nächsten Jahren das von Tankschiffen angelieferte LNG anlanden und wieder in einen gasförmigen Zustand umwandeln. Über das Schiff soll außerdem künftig Gas in das deutsche Netz eingespeist werden. Damit sich die Rohre des Frachters dabei nicht zusetzen, ist eine Behandlung mit giftigem Chlor erforderlich. Das anfallende Abwasser soll in die Jade geleitet werden.

Dafür wurden am Freitag die letzten ausstehenden wasserrechtlichen Genehmigungen für den Betrieb des Terminals bewilligt. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erteilte Betreiber Uniper die Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser in die Jade. Das sei unter strengen Auflagen geschehen, sagte NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer. Es hieß, die Fachleute seien nach gründlichen Prüfungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die Abwassereinleitungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Nach Uniper-Plänen soll am 22. Dezember Erdgas in das deutsche Gasnetz eingespeist werden, wenn das Terminal in Betrieb genommen wird. Denn das Schiff wurde zuvor in Spanien mit rund 165 000 Kubikmetern LNG beladen. Laut Uniper reicht diese Menge, um 50 000 bis 80 000 Haushalte in Deutschland für ein Jahr zu versorgen. Insgesamt soll das Terminal mindestens 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das entspricht rund sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs.

Das schwimmende Terminal in Wilhelmshaven ist das erste, das in Deutschland eröffnet wird. Weitere entstehen in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein), Stade (Niedersachsen) und Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Sie sollen dazu beitragen, die Lücke bei der Gasversorgung zu füllen, die durch den weitgehenden Stopp der russischen Gaslieferungen entstanden ist. dpa/epd