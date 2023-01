Taiwan-Reise verteidigt

Mannheim. Wirtschaftsstaatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) hat ihren Taiwan-Besuch im November 2022 verteidigt. „Wir dürfen uns da die eigenen Maßstäbe nicht verschieben lassen. Früher war es ganz normal, dass Parlamentarische Staatssekretäre nach Taiwan gereist sind“, sagte sie im Interview mit dieser Redaktion zu ihrem Besuch, der nach ihrer Einschätzung in Peking „keine Freudentränen“ ausgelöst hat. Brantner bekräftigte, dass deutsche Wirtschaftsunternehmen, die in China investieren würden, nicht automatisch damit rechnen könnten, dass der Staat diese Geschäfte auch mit Hermes-Krediten absichern werde. was (Bild: Blüthner)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Franziska Brantner mahnt: „Wir sollten genau hinhören, was Autokraten sagen“ Mehr erfahren Konflikte Ex-Nato-Chef: Taiwan ist ein «Leuchtturm der Freiheit» Mehr erfahren