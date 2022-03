Wenn man so will, dann ist Rainer Maria Kardinal Woelki für die katholische Kirche ungefähr so wertvoll wie der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder für die Sozialdemokratie oder die garstige Schwiegermutter für einen gelingenden Familienurlaub. Einst verehrt - und nun von der Basis am liebsten auf den Mond geschossen. Es wurde viel spekuliert in den vergangenen Wochen. Würde Erzbischof

...