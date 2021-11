SVW verpasst den Sprung nach oben

Mannheim. In einem echten Spitzenspiel hat es Fußball-Drittligist SV Waldhof verpasst, zu Platz drei der Tabelle aufzuschließen. Gegen den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück kamen die Mannheimer vor 8413 Zuschauern trotz zweimaliger Führung am Ende nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus. Alle drei Treffer für den SVW erzielte Dominik Martinovic, der zunächst die Osnabrücker Führung durch Kunze (29.) nach einem Konter ausglich (36.) und noch vor der Pause per Strafstoß zum 2:1 traf (43.). Nach dem Seitenwechsel drängte der VfL auf das 2:2, das dann durch Simakala fiel (65.), doch erneut Martinovic vom Elfmeterpunkt erzielte das 3:2 (76.). Die Führung hatte aber nur sechs Minuten Bestand, da SVW-Kapitän Marcel Seegert unter Bedrängnis den Ball zum 3:3 ins eigene Tor bugsierte (82.).

Waldhofs Dominik Martinovic erzielt hier das zwischenzeitliche 1:1. © Pix

„Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung“, meinte Trainer Patrick Glöckner nach dem unterhaltsamen Spektakel. th