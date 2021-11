SVW muss nachbessern

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof kämpft beim geplanten Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) am Alsenweg mit Problemen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Mannheimern nach Informationen dieser Redaktion vorerst die Zulassung für das NLZ verweigert und Nachbesserungen am Konzept verlangt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es geht dabei vor allem um Verflechtungen in der Jugendarbeit zwischen dem von Dietmar Hopp gegründeten Verein „Anpfiff ins Leben“ (AIL) und dem SVW, die nach einer Forderung des DFB zunächst gelöst werden müssen. „Wir werden mit ,Anpfiff ins Leben’ und dem DFB Gespräche führen, um das Problem zu lösen“, sagte der für das NLZ-Projekt zuständige Waldhof-Vizepräsident Horst Seyfferle dieser Redaktion. Der DFB teilte mit: „Wir befinden uns weiter in einem laufenden Anerkennungsprozess. Der DFB steht hier in Austausch mit den Verantwortlichen des SV Waldhof.“ alex