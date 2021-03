Ingolstadt. Trotz der Negativ-Serie von sieben Spielen ohne Sieg und nur noch vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hält Fußball-Drittligist SV Waldhof an seinem Trainer Patrick Glöckner fest. Der 44-Jährige soll das Team des Traditionsclubs nach dem jüngsten 0:1 (0:1) beim FC Ingolstadt in der nun anstehenden Länderspielpause auf die nächste Partie am 3. April gegen den FSV Zwickau vorbereiten.

„Ich stehe voll hinter dem Trainer“, sagte Sportchef Jochen Kientz, der dem Coach die insgesamt ansprechende Leistung des SVW beim Aufstiegskandidaten aus Ingolstadt zugute hielt. th