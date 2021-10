SV Waldhof trotzt Krise

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat die Folgen des schweren Corona-Ausbruchs mit Bravour gemeistert. Durch den 1:0 (1:0)-Erfolg im Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag verbesserten sich die Mannheimer zumindest bis Montag auf den zweiten Platz in der 3. Fußball-Liga. „Jeder hat für jeden gekämpft. Das war einfach Wahnsinn. Dann hast du dir auch so einen dreckigen Sieg mal verdient“, sagte Waldhof-Torhüter Jan-Christoph Bartels. Auch die komplizierte Corona-Krise mit bis zu 17 Spielern und Trainern in Quarantäne sowie der 120-minütige Pokalkampf gegen Bundesligist Union Berlin am Mittwoch (1:3 nach Verlängerung) konnte die Kurpfälzer im Südwest-Duell nicht stoppen. alex

