SV Waldhof scheidet aus

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat das Achtelfinale im DFB-Pokal verpasst. Am Dienstagabend unterlagen die Mannheimer in der zweiten Runde vor 17 757 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion Zweitligist 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:0). In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie brachte ein Eigentor von Gerrit Gohlke (62.) die glückliche Entscheidung zugunsten des Gasts aus Franken.

Der SVW hielt gegen den eine Liga höher angesiedelten „Club“ mit einer leidenschaftlichen Kampfleistung dagegen, nutzte aber Gelegenheiten zum Ausgleich wie in der 64. Minute durch Laurent Jans nicht. Weiter geht es für die Mannheimer am Samstag in der 3. Liga gegen RW Essen. alex/th