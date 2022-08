SV Waldhof holt Stürmer

Mannheim. Der SV Waldhof hat sich mit dem zweitligaerfahrenen Angreifer Daniel Keita-Ruel (Bild) verstärkt. Der 32-Jährige war zuletzt vereinslos und unterschrieb am Donnerstag seinen neuen Vertrag, wie der Fußball-Drittligist mitteilte. Keita-Ruel spielte in der 2. Bundesliga für die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen. In insgesamt 100 Partien für diese beiden Clubs traf er 32 Mal. Als junger Mann war der gebürtige Wuppertaler 2011 wegen Raubes zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, nach der er den Durchbruch im Profifußball schaffte. alex

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Michael Ruffler