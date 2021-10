SV Waldhof greift oben an

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat sich am Sonntag mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SC Verl zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz verbessert, der am Ende der Saison zum Aufstieg in die 2. Liga berechtigen würde. Tore von Marc Schnatterer (34.) und Joseph Boyamba (43., Foulelfmeter) legten vor knapp 7500 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion den Grundstein für den vierten Heimsieg in Folge, der aber nach der Pause und dem Anschlusstreffer von Lukas Petkov (48.) noch einmal in Gefahr geriet.

„Wenn du dich oben festklammern willst, musst du auch einmal einen dreckigen Sieg holen“, sagte Torschütze Boyamba. Trainer Patrick Glöckner resümierte zufrieden: „Wir sind in der Lage, solche Spiele, in denen man einen Schritt machen kann, zu ziehen.“ Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause treten die Mannheimer am Samstag, 16. Oktober, beim TSV 1860 München an. alex