SV Waldhof gegen Union

Mannheim. Der SV Waldhof trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist 1. FC Union Berlin. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau. Die Partie findet am 26. oder 27. Oktober im Carl-Benz-Stadion statt. „Mein erster Gedanke war direkt: geiles Los! Union ist ein super Traditionsverein mit vielen Fans, sie spielen ja jetzt auch in der Conference League – sind also eine große Nummer“, sagte Mannheims Innenverteidiger Jesper Verlaat. Der zwei Klassen höher angesiedelte Hauptstadt-Club zeigte Respekt. „Nachdem der Waldhof in der ersten Runde 2:0 gegen Frankfurt gewonnen hat, wird das keine einfache Aufgabe für uns“, sagte Unions Sportvorstand Oliver Ruhnert. alex

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1