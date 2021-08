Supermarkt aufgestockt

Mannheim. Weil Wohnraum und Freiflächen knapp sind, rückt das Thema Nachverdichtung immer mehr in den Mittelpunkt. Damit ist etwa das Aufstocken von Bestandsgebäuden gemeint. Ein solches Projekt wurde jetzt in der Schwetzingerstadt vollendet. Dort hat ein Privatinvestor den einstöckigen Flachbau eines Lebensmittelmarktes in der Seckenheimer Straße um ein Apartmenthaus mit 44 Wohneinheiten aufgestockt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt Mannheim unterstützt eine Umnutzung von Flächen und die Nachverdichtung. „Die Strategie der Nachverdichtung hilft, den Flächenverbrauch zu reduzieren und die vorhandenen Infrastrukturen effizient zu nutzen“, sagte eine Sprecherin des Baudezernats. cs