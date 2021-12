Studis am Verbindungskanal?

Mannheim. Die Flächen am südlichen Verbindungskanal in Mannheim könnten mittelfristig anders genutzt werden. Wie das Land und die Stadt auf Anfrage mitteilten, erstellen sie eine Rahmenplanung für das Areal am östlichen Ufer, das an die Innenstadt angrenzt. Perspektivisch könnten auf dem Gebiet, das dem Land gehört und aktuell vom Hafen genutzt wird, Hochschuleinrichtungen angesiedelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem Land und Hafen in der Vergangenheit einer Umwidmung der Flächen skeptisch gegenüberstanden, erklärte eine Sprecherin des zuständigen Finanzministeriums nun: „Der südliche Verbindungskanal bietet gute Voraussetzungen, über die heutigen Hafenbelange hinaus auch langfristig die Koexistenz mit weiteren Landeseinrichtungen, wie zum Beispiel Hochschuleinrichtungen, auf dem Areal zu ermöglichen.“

Die Universität Mannheim teilte mit: „Sollten sich Entwicklungsmöglichkeiten am Verbindungskanal ergeben, wird die Universität das Areal für infrastrukturelle Einrichtungen (vor allem Sport und studentisches Wohnen) in Betracht ziehen.“