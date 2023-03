Auch am Montag war noch nicht klar, was die Ursache für einen mehr als viereinhalbstündigen Stromausfall am Freitagabend in Ludwigshafen war. Klar ist, dass ein technischer Defekt an einem Schalter der TWL Netze im Umspannwerk von Ludwigshafen-Mundenheim einen Kurzschluss ausgelöst hat. Daraufhin wurden vier Hochspannungsleitungen automatisch abgeschaltet. Betroffen waren alleine in

...