Strom aus Gas bleibt teuer

Mannheim. Energie-Experte Gunther Glenk von der Universität Mannheim erwartet, dass fossile Kraftwerke bei wachsender Stromproduktion aus erneuerbaren Energien immer seltener gebraucht werden. „Bei günstigen Wetterbedingungen dürften die Strompreise am Großhandelsmarkt niedrig sein. In den anderen Zeiten werden fossile Kraftwerke oder zukünftig vermehrt Energiespeicher die Preise bestimmen“, sagte Glenk im Interview. Die Strompreise würden deshalb weiter deutlich schwanken. Sie würden dann steigen, wenn Gaskraftwerke benötigt würden. „Wenn dagegen die erneuerbaren Energien für die Stromproduktion ausreichen, ist der Preis deutlich niedriger“, sagte er. was

