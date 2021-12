Strenge Regeln zu Silvester

Mannheim. Kein Alkohol, kein Verweilen von Gruppen mit mehr als zehn Personen und kein Zünden von Feuerwerk – das gilt in der Silvesternacht auf bestimmten Plätzen in Mannheim. Etwa an der Wasserturmanlage, auf dem sogenannten Plankenkopf, also den Quadraten 07 und P7, sowie auf der Kurpfalzbrücke. Die Vorgaben gelten von Freitag, 31. Dezember, 15 Uhr, bis zum Neujahrstag, 9 Uhr.

Die Stadt hatte dazu am Dienstag eine zeitlich begrenzte Allgemeinverfügung erlassen. Darüber hinaus gelten die landesweiten Corona-Regeln. Diese Auflagen werden laut Verwaltung in der Silvesternacht von Polizei und Ordnungsdienst überwacht. Die Einsatzschwerpunkte würden im Detail abgestimmt und je nach aktueller Lage angepasst. Die Polizei rüstet sich für den Jahreswechsel mit zusätzlichen Einsatzkräften im dreistelligen Bereich, fünf Doppelstreifen des Ordnungsdienstes konzentrieren sich ergänzend dazu auf die Mannheimer Innenstadt.

Im ganzen Südwesten gelten zum Jahreswechsel strengere Regeln: In den meisten Städten in Baden-Württemberg ist das Böllern verboten. Außerdem gilt für die Gastronomie landesweit eine Sperrstunde: Um 1 Uhr am Neujahrsmorgen muss geschlossen werden. lia/lsw