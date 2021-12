Strenge Regeln kommen – auch für Geimpfte

Berlin/Mannheim. Um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen, haben Bund und Länder umfassende Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten. Kanzler Olaf Scholz verständigte sich mit den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag zudem auf die Schließung von Clubs und Diskotheken und auf leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen. Einen umfassenden Lockdown mit der Schließung von Restaurants und Geschäften wird es aber nicht geben.

„Corona macht keine Weihnachtspause“, sagte Scholz bei der Vorstellung der Maßnahmen. Man habe zwar die vierte Corona-Welle derzeit gut im Griff. Die besonders ansteckende Omikron-Variante, die den Impfschutz unterlaufen könne, werde aber sicher zu einer fünften Welle führen, auf die man sich jetzt vorbereiten müssen. „Wir können und dürfen nicht die Augen verschließen vor dieser nächsten Welle“, sagte Scholz.

Booster-Kampagne vorantreiben

Ziel der neuen Maßnahmen ist es, die zwischenmenschlichen Kontakte massiv zurückzufahren – vor allem mit Blick auf Silvester. „Es ist derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde“, sagte Scholz.

Neben den Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich, den Schließungen von Clubs und Diskotheken und dem Zuschauerverbot für Großveranstaltungen soll die Booster-Kampagne weiter vorangetrieben werden – auch während der Weihnachtstage und zwischen den Feiertagen. Bis Ende Januar werden 30 Millionen weitere Auffrischungsimpfungen angestrebt. Mindestens 32,6 Prozent der Gesamtbevölkerung haben bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens 70,4 Prozent sind bisher zweifach geimpft oder haben die Einmal-Impfung von Johnson & Johnson erhalten. Im Schnitt wurden in den vergangenen sieben Tagen 1,1 Millionen Impfungen pro Tag verabreicht.

Am 7. Januar soll bei einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz Bilanz gezogen werden.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte vor den Bund-Länder-Beratungen bundesweit schärfere Maßnahmen gefordert. „Ich werde heut’ von Bundeskanzler Scholz in dieser Richtung Führung bestellen“, sagte er. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte in der ARD, wenn sich die Situation mit Omikron weiter verschärfe, müsse man möglicherweise die Epidemische Lage wieder beschließen, die Rechtsgrundlage für weitestgehende Maßnahmen war, bis die Ampel-Koalition sie auslaufen ließ. Das Berliner Abgeordnetenhaus beschloss diese Epidemische Lage für das Land Berlin.

Vorerst sank die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag am Dienstag wieder etwas – von 316,0 auf 306,4 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern und Woche.

Unterdessen hat die Polizei nach der nicht genehmigten und gewalttätig verlaufenden Demonstration in der Mannheimer Innenstadt eine erste Bilanz gezogen: 13 Beamte wurden bei dem Großeinsatz am Montagabend verletzt, ein Polizist musste in der Nacht im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein 54 Jahre alter Mann sei wegen Landfriedensbruch, tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung festgenommen worden. Er soll außerdem mit einen gefälschten Impfpass unterwegs gewesen sein. Insgesamt habe es weit mehr als 100 Anzeigen gegeben. Am Montagabend hatten bis zu 800 Menschen unangemeldet in der Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Hitler-Gruß gezeigt

Indes bereiten sich Polizei und die Stadt Mannheim auf „weitere, ähnliche Versammlungen“ vor, teilte Stadt-Sprecher Ralf Walther dieser Redaktion mit. „Ziel bleibt es, unangemeldete Versammlungen durch behördliche Maßnahmen zu verhindern beziehungsweise die Teilnehmendenzahl massiv zu reduzieren.“ Dadurch sollten Teilnehmende und Unbeteiligte durch Kontaktreduzierung geschützt und „unser Gesundheitssystem entlastet“ werden.

In der Pfalz waren am Montagabend rund 900 Menschen bei nicht angemeldeten „Spaziergängen“ in 18 Kommunen unterwegs. Die Polizei war mit 500 Einsatzkräften präsent und leitete drei Strafverfahren ein. In Frankenthal zeigte eine Stadträtin der AfD den Hitler-Gruß und rief „Heil Hitler“, als sie zum Gehen aufgefordert wurde. In Speyer hielt ein Demokratiebündnis vor dem Dom eine Mahnwache gegen Hetze, rechte Aufmärsche und Verschwörungstheorien. dpa/bjz