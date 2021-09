Strenge Regeln für Ungeimpfte

Stuttgart/Mannheim. Baden-Württemberg macht Ernst mit den bundesweit härtesten Einschränkungen für ungeimpfte Erwachsene im Fall einer Überlastung der Kliniken mit Covid-19-Patienten. Werden die neuen Grenzwerte überschritten, soll im Südwesten die harte 2G-Regel gelten, sagte Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium am Donnerstag. Dann hätten Ungeimpfte keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Kultur- und Sportveranstaltungen und müssten ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Die FDP-Fraktion kritisierte, die Pläne glichen „mittelalterlichen Daumenschrauben“, um die Menschen zum Impfen zu bringen.

Bisher gilt in Baden-Württemberg noch die 3G-Regel, wonach Getestete den Geimpften und Genesenen gleichgestellt sind. Die neue Corona-Verordnung soll an diesem Montag – zu Schulbeginn – in Kraft treten. Experten im Landesgesundheitsamt rechnen damit, dass die unteren Grenzwerte womöglich schon in der kommenden Woche überschritten werden.

Handel besorgt

Die erste Warnstufe soll laut Lahl gelten, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Symptomen in eine Klinik gebracht worden sind. Dann sollen Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen haben. Das Land will die Alarmstufe auslösen, wenn 390 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden oder die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bei 12 liegt. In der Alarmstufe sei 2G eine „harte Regelung“, betonte Lahl. Auch Hessen will ein solches Optionsmodell einführen. Der Amtschef im Stuttgarter Sozialministerium betonte, die Eingriffe seien auf die Zeit begrenzt, in der die Intensivstationen überlastet sein werden.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar warnte vor Nachteilen für Geschäfte. Mit den neuen Kontrollauflagen werde es dazu kommen, dass Kunden ausblieben oder dass für betroffene Kunden das Einkaufserlebnis erheblich eingeschränkt werde, sagte Präsident Manfred Schnabel laut Mitteilung.

In den Schulen ist die überwiegende Zahl der Lehrkräfte geimpft. Das berichten Rektorinnen und Direktoren aus Mannheim unisono. Aber einige wenige Ungeimpfte gibt es auch hier. Wenn am Montag das neue Schuljahr beginnt, müssen sie sich, ebenso wie die Beschäftigten an Kitas, deutlich häufiger testen lassen als bisher – nämlich täglich. Das geht aus einem Schreiben der Kultusministerin vom Mittwoch an alle Einrichtungen hervor.

Diese Regelung gelte zunächst bis zu den Herbstferien – und stellt besondere Anforderungen an die Betroffenen. „Die tägliche Testung hat vor Aufnahme des Dienstes zu erfolgen und soll im Fall eines Selbsttests vor Zeugen durchgeführt werden“, heißt es in dem Schreiben.

Dem geschäftsführenden Leiter der Mannheimer Gymnasien, Gerhard Weber, geht das zu weit. Die Lehrkräfte hätten schließlich als Beamte einen Diensteid geschworen, darauf könne und dürfe man vertrauen. Der Leiter des Moll-Gymnasiums sieht im Testen vor Zeugen den Ausdruck einer „Misstrauenskultur“. Das komme einem „indirekten Impfzwang“ nahe und sei eine „starke Verschärfung“ der bisherigen Vorgehensweise. dpa/jung/bhr