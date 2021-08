Strenge Regeln für Ungeimpfte

Berlin/Mannheim. Noch sind in vielen Bundesländern Ferien, doch das Bundesgesundheitsministerium nimmt schon den Herbst und Winter in den Blick. Wie weit müssen Corona-Auflagen dann noch gehen? Einige Vorschläge haben es in sich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der FDP kommt Kritik an Plänen für weitere Corona-Vorgaben in den nächsten Monaten und ein Ende kostenloser Tests. Parteivize Wolfgang Kubicki warf der Bundesregierung in der „Bild“-Zeitung Wortbruch vor. In Zielsetzung und Wirkung komme es einer direkten Impfpflicht gleich, wenn die Regierung ungeimpfte Personen vom sozialen Leben ausschließe. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht des Ministeriums, der an Länder und Bundestag ging, heißt es, zur Eindämmung einer neuen großen Infektionswelle seien weitere Vorgaben nötig. Schutzmaßnahmen könnten aufgrund der fortgeschrittenen Impfkampagne aber moderater ausfallen als im vergangenen Herbst und Winter.

Maskenpflicht „bis Frühjahr 2022“

Am 10. August berät Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen. In dem Ministeriumsbericht werden die Einhaltung von Hygienemaßnahmen und die Notwendigkeit zum Tragen einer medizinischen Schutzmaske „bis ins Frühjahr 2022“ insbesondere im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie im Einzelhandel genannt – „für alle, auch für Geimpfte und Genesene“. Mit Blick auf Schutzmaßnahmen erläutert das Ministerium, Impfen und Testen verhinderten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass Personen mit hoher und damit infektiöser Viruslast einen Raum betreten. „Daher sollte unabhängig von der Inzidenz ab Anfang/Mitte September 2021 die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen in ganz Deutschland generell nur unter Einhaltung der 3G-Regel (3G: geimpft, genesen oder getestet) möglich sein.“ Genannt werden unter anderem Innengastronomie, Hotelübernachtungen und körpernahe Dienstleistungen.

Insbesondere für Ungeimpfte könnten abhängig von der Impfquote, der Inzidenz nach Altersgruppen und der Rate schwerer Klinikfälle nach Altersgruppen ab bestimmten Grenzwerten Einschränkungen notwendig werden. Dazu zählten Kontaktbeschränkungen sowie die Begrenzung der Teilnahme oder der Ausschluss von der Teilnahme nicht geimpfter Personen an Veranstaltungen und in der Gastronomie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unterdessen zeigen nach Postleitzahlen aufgeschlüsselte Impfstatistiken, die das baden-württembergische Sozialministerium auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat, große Unterschiede zwischen den einzelnen Mannheimer Stadtteilen. So ist der Anteil der vollständig Geimpften in Feudenheim und Wallstadt ungefähr doppelt so hoch wie im Bereich Innenstadt/Jungbusch. dpa/sma