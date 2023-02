Streit um Transportkosten

Mannheim. Es hängt an etwa 35 000 Euro: In letzter Minute droht das Vorhaben, auf dem Spinelli-Gelände schon während der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 einige Originale wichtiger Denkmäler und Reste historischer Gebäude zu zeigen, zu scheitern.

Dies war als Vorstufe für ein Lapidarium, also eine dauerhafte öffentliche Ausstellung solcher steinerner Zeitzeugen, gedacht. Es soll nach dem Willen des Kulturausschusses des Gemeinderats nach der Bundesgartenschau in der U-Halle eine Heimat finden. Bislang lagern diese Teile in städtischen Bauhöfen teils unter freiem Himmel und verrotten. Nun gibt es aber Unklarheiten, welches städtische Amt den Transport organisiert und bezahlt. SPD-Stadträtin Helen Heberer, Vorsitzende vom Verein Stadtbild, beschreibt das als „Hickhack in der Verwaltung“.

Nun sollen zwei Anträge für die Gemeinderatssitzung am Dienstag das Problem doch lösen, damit es zu keiner Verzögerung mehr kommt. Die SPD beantragt daher, dass für den „Transport die zeitnahe Freigabe der finanziellen Mittel“ erfolgen müsse – rechtzeitig vor der Buga. Einen gleichlautenden Antrag will die CDU stellen.