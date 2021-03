Mannheim/Rhein-Neckar/Ludwigshafen. Seit diesem Dienstag herrscht Maskenpflicht im Unterricht der Mannheimer Grundschulen. Noch am Montagabend gab es dazu widersprüchliche Informationen seitens der Stadt. Inzwischen aber ist klar: Erst- bis Viertklässler müssen Stoffmasken nicht nur in öffentlichen Bereichen wie Treppenhäusern oder Fluren tragen – sondern auch in den Klassenzimmern und während der Nachmittagsbetreuung. In den Hofpausen könnten die Kinder die Masken abnehmen, sofern der Abstand eingehalten werde. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hatte die Stadt am Montagabend erlassen – und zwischenzeitlich auch alle Schulen informiert.

Die Maßnahme ist den stark steigenden Infektionszahlen in der Stadt gerade auch bei Kindern geschuldet. Aber sie ist unter Eltern umstritten. Die Mutter eines sechsjährigen Mannheimer Erstklässlers legte dagegen Widerspruch bei der Stadt ein – und zieht vor das Verwaltungsgericht. Die Betroffene nennt eine Fülle von Gründen. Unter anderem stelle die Maskenpflicht „eine vermeidbare weitere psychische Belastung“ für die Kinder dar und sei auch medizinisch bedenklich.

Viele zustimmende Äußerungen gibt es dagegen zur Verfügung der Stadt, ab diesem Mittwoch sämtliche Kitas und Krippen zu schließen – auch dies vor dem Hintergrund steigender Zahlen. Aktuell seien sieben Einrichtungen mit insgesamt 52 Infizierten geschlossen, so Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer am Dienstag im Gemeinderat. Tags zuvor hatte die Stadt berichtet, dass sich etwa 330 Kinder in Quarantäne befänden. Unter den Infizierten gebe es „gehäuft Mutationen“. Diese Variante sei infektiöser, verbreite sich schneller und treffe „erkennbar häufiger, unter Umständen sogar besonders“ jüngere Menschen.

Vor diesem Hintergrund hat der Stadtelternbeirat (STEB), die Vertretung der Eltern in städtischen Betreuungseinrichtungen, volles Verständnis für die Vorgehensweise der Stadt. Angeboten wird eine Notbetreuung mit Regelungen, wie sie schon beim Lockdown im Dezember 2020 galten. Das führte mitunter zu nahezu voll belegten Kitas und Krippen. Sowohl Stadt als auch STEB appellieren an Eltern, die Betreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn sie unbedingt nötig ist.

Änderung bei Terminvergabe

Nach dem Stopp der Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in Deutschland haben auch Schweden, Portugal, Luxemburg und Lettland die Verabreichung vorübergehend ausgesetzt. Hintergrund sind Meldungen von Blutgerinnseln, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung aufgetreten sind. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA untersucht die Vorfälle. Zunächst hält sie den Nutzen des Vakzins nach eigenen Angaben für größer als die Gefahren.

In den Impfzentren der Region laufen die Schutzimpfungen derweil weiter. Allerdings wird der Betrieb teilweise zurückgefahren, da es nicht genug Impfstoff von Biontech und Moderna gibt, um alle Astrazeneca-Termine umzubuchen. In Rheinland-Pfalz werden 43 000 Menschen, die bis 10. April einen Termin haben, geimpft. Neue Termine für Impflinge der zweiten Priorität werden vorerst aber weder in Baden-Württemberg noch in Rheinland-Pfalz vergeben. Menschen der ersten Gruppe wie über 80-Jährige und Pflegepersonal können weiterhin neue Termine buchen. In Mannheim finden die für diesen Mittwoch vereinbarten Termine statt. Dabei kommt aber ein anderer Impfstoff als Astrazeneca zum Einsatz.

Verweilverbot in Ludwigshafen

Für Irritationen hat die Aussetzung des Astrazeneca-Impfstoffs am Dienstag in Ludwigshafen gesorgt, wo 334 Termine ausfallen mussten. Über die Hotline des Landes wurden die Betroffenen jedoch trotzdem zum Impfzentrum geschickt – mit der Aussicht auf einen Ersatzimpfstoff. Vor Ort mussten die etwa 50 aufgebrachten Impflinge dann weggeschickt werden, wie Impfkoordinatorin Ramona List berichtete.

Unterdessen kommen mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises auch in die Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Menschen über 80 können sich ab Ende März vor Ort – meist in einer großen Halle – impfen lassen. Diese Aktionen sind vom Impfstopp für Astrazeneca nicht betroffen.

In Ludwigshafen tritt an diesem Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Diese sieht ein Verweilverbot für öffentliche Plätze und Grünanlagen vor. Nach Erfahrungen aus dem vergangenen Sommer dürfen sich Bürgerinnen und Bürger ab sofort nicht mehr auf Bänken oder Picknickdecken unter anderem auf der Parkinsel oder im Ebertpark niederlassen. Der Einzelhandel muss nach wenigen Tagen wieder schließen, Einkaufen ist ab sofort nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. (mit dpa)