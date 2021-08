Streit um Kündigung

Mannheim/Walldorf. Der Streit vor dem Mannheimer Arbeitsgericht um die außerordentliche Kündigung des ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden der SAP SE geht in die nächste Runde. Am 1. Dezember soll der Fall vor der Kammer verhandelt werden. Ein Gütetermin brachte am Mittwochmorgen zunächst keine Annäherung beider Seiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende soll einem Kollegen dabei geholfen haben, Unregelmäßigkeiten bei Arbeitszeiten zu verschleiern. Nach einer internen Untersuchung hatte SAP dem Mann außerordentlich fristlos gekündigt. Dagegen klagt er nun. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich, erklärte SAP-Rechtsanwältin Barbara Reinhard. jung