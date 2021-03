Mannheim. Der ehemalige Schatzmeister des CDU-Ortsverbands Oststadt-Schwetzingerstadt, Heinrich Braun, sowie die langjährigen Mitglieder Roland Hartung, Egon Jüttner, Rolf Schmidt und Konrad Schlichter pochen weiter auf Einsichtnahme und Prüfung der Finanzen des CDU-Kreisverbands Mannheim. „Ich möchte nicht erst in einem Dreivierteljahr irgendein Gefälligkeitsgutachten haben. Die Geprüften dürfen sich ihren Prüfer nicht selbst suchen“, so Braun. Laut der stellvertretenden Kreis-Chefin Katharina Funck ist der Kreisverband in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Bei der Sitzung des Kreisverbands am Montag stehen die Finanzen auf der Tagesordnung. imo/stp