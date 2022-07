Streit um Biokraftstoffe

Mannheim. CropEnergies-Chef Stephan Meeder hat Biokraftstoffe verteidigt – und die „Anti-Biokraftstoff-Kampagne“ von Umweltverbänden scharf kritisiert. „Die Art und Weise, wie diese Diskussion geführt wird, ist unsachlich und ungerechtfertigt“, sagt Meeder auf der virtuellen Hauptversammlung in Mannheim. Dadurch sei auch das Vertrauen von Investoren zerstört worden. Greenpeace etwa bezeichnet Biosprit als „umweltpolitischen Unfug“. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will den Einsatz von Biokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen in den kommenden Jahren schrittweise reduzieren und bis zum Jahr 2030 ganz auslaufen lassen. jung

